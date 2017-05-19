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    В Азербайджане задержан имеющий 5 судимостей продавец наркотиков - ФОТО

    Факт расследуется отделением полиции Астаринского района© Report.az

    Астара. 19 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе задержан торговец наркотиками.

    Как сообщает южное бюро Report, сотрудники отделения полиции Астаринского района задержали жителя села Шахагаджи, 53-летнего Мирзоева Играра Нариман оглу.

    В результате оперативных мероприятий удалось уточнить, что И.Мирзоев приобретал контрабандным путем наркотики из Исламской Республики Иран и продавал их.

    При обыске квартиры гражданина были обнаружены и изъяты 1 кг гашиша, 200 г различных наркотиков и сильные психотропные вещества.

    Кроме того, были обнаружены и изъяты используемое при изготовлении наркотиков оборудование и специальные весы.

    Отметим, что до этого И.Мирзоев имел 5 судимостей. 

    Факт расследуется отделением полиции Астаринского района. 

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