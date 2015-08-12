Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан гражданин Турции, разыскиваемый в связи с изнасилованием. Как сообщает Report, разыскиваемый по статье 149 (изнасилование) УК гражданин Турции, 45-летний Ахмет Аккаш был задержан сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции в своем автомобиле марки Ford на территории Гарадагского района. В ходе расследования выяснилось, что он объявлен в розыск отделением полиции Товузского района.

А.Аккаш передан в отделение полиции. Расследование по данному факту продолжается.