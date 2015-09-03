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    В Азербайджане задержан гражданин Ирана, пытавшийся продать наркотики за 15 тыс. долларов

    У него изъято 5 кг 190 г опиума

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников Биласуварского районного отделения полиции был задержан гражданин Исламской Республики Иран Тизфехим Фатуллах.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

    При осмотре находящегося в его руках целлофанового кулька было обнаружено и изъято 5 кг 190 г опиума.

    Было установлено, что Тизфехим Фатуллах приобрел наркотики у неизвестного следствию источника с целью продажи. Затем он попытался продать опиум на территории Биласуварского района за 15 тыс. долларов.

    По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК, ведется следствие.

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