В Азербайджане задержан гражданин Ирана, пытавшийся продать наркотики за 15 тыс. долларов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников Биласуварского районного отделения полиции был задержан гражданин Исламской Республики Иран Тизфехим Фатуллах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

При осмотре находящегося в его руках целлофанового кулька было обнаружено и изъято 5 кг 190 г опиума.

Было установлено, что Тизфехим Фатуллах приобрел наркотики у неизвестного следствию источника с целью продажи. Затем он попытался продать опиум на территории Биласуварского района за 15 тыс. долларов.

По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК, ведется следствие.