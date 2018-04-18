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    В Азербайджане задержали нелегальных мигрантов

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной миграционной службы, были задержаны 6 нелегальных мигрантов, среди которых 5 граждан Пакистана и 1 гражданин Турции, сообщили Report в пресс-службе ГМС.

    В ходе расследования выяснилось, что эти люди нарушили правила въезда и проживания на территории Азербайджана. Ведутся надлежащие мероприятия по экстрадиции задержанных. 

    Государственная миграционная служба продолжает борьбу с нелегальной миграцией.

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