В Азербайджане задержали иностранца, занимавшегося организацией незаконной миграции

Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) задержали иностранца, который обманом привозил своих соотечественников в Азербайджан, обещав им трудоустройство и возможность перебраться в Европу.

Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) задержали иностранца, который обманом привозил своих соотечественников в Азербайджан, обещав им трудоустройство и возможность перебраться в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.

Было установлено, что задержанный иностранец присвоил в общей сложности 15 тыс. долларов у семи мигрантов. Шестерым из них он обещал работу в Азербайджане, одному – возможность перебраться в страны Европы.

Материалы по делу направлены правоохранительным органам для дачи правовой оценки.

В ведомстве призвали граждан в случае выявления фактов незаконной миграции сообщать об этом по круглосуточного телефону "919".