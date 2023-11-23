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В Азербайджане задержали иностранца, занимавшегося организацией незаконной миграции

В Азербайджане задержали иностранца, занимавшегося организацией незаконной миграции Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) задержали иностранца, который обманом привозил своих соотечественников в Азербайджан, обещав им трудоустройство и возможность перебраться в Европу.
Происшествия
23 ноября 2023 г. 15:30
В Азербайджане задержали иностранца, занимавшегося организацией незаконной миграции

Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) задержали иностранца, который обманом привозил своих соотечественников в Азербайджан, обещав им трудоустройство и возможность перебраться в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.

Было установлено, что задержанный иностранец присвоил в общей сложности 15 тыс. долларов у семи мигрантов. Шестерым из них он обещал работу в Азербайджане, одному – возможность перебраться в страны Европы.

Материалы по делу направлены правоохранительным органам для дачи правовой оценки.

В ведомстве призвали граждан в случае выявления фактов незаконной миграции сообщать об этом по круглосуточного телефону "919".

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Версия на азербайджанском языке Əcnəbiləri iş adı ilə aldadaraq Azərbaycana gətirən şəxs saxlanılıb

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