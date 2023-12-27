Сотрудники ГПС задержали граждан Ирана при попытке контрабанды наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Ирана при попытке контрабандного ввоза наркотических средств на территорию Азербайджана.
Об этом Report сообщили в ГПС.
Согласно информации, граждане Ирана Джамшиди Гуламрза 1968 г.р. и Юсифзаде Сийамек 1988 г.р. были задержаны на служебной территории погранзаставы "Лянкяран" близ села Амошам Астаринского района. Задержанные пытались незаконно пересечь границу Азербайджана.
При обыске у задержанных было обнаружено более 8 кг марихуаны и две таблетки сильнодействующего психотропного вещества метадон.