В Азербайджане зачитан приговор мужчине, закопавшего тело убитой жены в лесу

Самух. 25 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе завершился суд над мужчиной, закопавшего тело убитой жены в лесу.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Мухаммеда Багирова житель Самухского района Агамир Тофик оглу Самедов 1981 г.р., обвиненный по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), был приговорен к 16 годам и 6 месяцам заключения.

Отметим, что и ранее судимый А.Самедов в апреле этого года в селе Колайыр Самухского района избил до смерти свою жену Ляман Самедову 1983 г.р.,после чего затолкнул ее тело в автомобиль марки ВАЗ-21-011, отвез на лесополосу на территории села Гырмызы Самух, где и закопал ее.