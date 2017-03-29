В Азербайджане зачитан приговор лицу, незаконно приобретшему оружие министра Адольфа Гитлера

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вели Джалалова, обвиняемого в мошенничестве и незаконной продаже холодного оружия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Ирады Гасанзаде был зачитан приговор.

По приговору суда В.Джалалов приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в целях незаконного присвоения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, В.Джалалов взял у знакомого Джавида Багирова в целях продажи и не вернул принадлежащее ему, украшенное золотом и серебром двуствольное охотничье ружье стоимостью 50 000 манатов, которое согласно заключению Государственной экспертной комиссии министерства культуры и туризма было изготовлено в Германии в 1936 году на имя друга Адольфа Гитлера, архитектора, министра вооружений и военной промышленности Германии Альберта Шпеера. В связи с этим пострадавший обратился с жалобой в полицию.

Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у В.Джалалова был обнаружен и изъят приобретенный в целях продажи, имеющий историческое значение, обработанный золотом и серебром и использованный при Османской империи меч, относящийся к XVII и XVIII вв.

Он обвиняется по ст. 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.