О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане зачитан приговор директору школы

В Азербайджане зачитан приговор директору школы В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу в отношении директора Кельбаджарской районной полной средней школы №3 Бяйляра Бяйлярова, обвиняемого во взяточничестве.
Происшествия
3 мая 2021 г. 15:31
В Азербайджане зачитан приговор директору школы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу в отношении директора Кельбаджарской районной полной средней школы №3 Бяйляра Бяйлярова, обвиняемого во взяточничестве.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Нурала Алиева был зачитан приговор.

По приговору, Б.Бяйляров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам заключения с лишением права в течение полутора лет занимать руководящие или ответственные должности в государственных или местных органах самоуправления.

В отношении обвиняемого была применена статья 70 (условное осуждение) УК, назначенный ему срок наказания в виде 5 лет и 6 месяцев заключения был засчитан в качестве условного наказания с 3 годами испытательного срока.

Б.Бяйляров с 2003 года работает на должности директора Кельбаджарской районной полной средней школы №3. В 2017 году он получил взятку в размере 2 500 манатов от не прошедшего конкурс лица и назначил его преподавателем в руководимую школу.

В период следствия Б.Бяйлярову было выдвинуто обвинение по статье 311.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), получение взятки должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)) УК, принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəb direktoruna hökm oxunub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Арестован представитель главы исполнительной власти Агстафы
Арестован представитель главы исполнительной власти Агстафы
3 мая 2021 г. 13:37
Оштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада
ФотоОштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада
3 мая 2021 г. 13:15
Число лиц, привлеченных к административной ответственности в прошлом году
Число лиц, привлеченных к административной ответственности в прошлом году
3 мая 2021 г. 13:04
Генпрокуратура: В январе-марте завершено следствие по 295 уголовным делам
Генпрокуратура: В январе-марте завершено следствие по 295 уголовным делам
3 мая 2021 г. 12:49
ОТЧЕТ: На мине подорвались 54 гражданина Азербайджана, 2 - России
ОТЧЕТ: На мине подорвались 54 гражданина Азербайджана, 2 - России
3 мая 2021 г. 12:21
МВД: Больной коронавирусом пытался попасть на освобожденные территории
МВД: Больной коронавирусом пытался попасть на освобожденные территории
3 мая 2021 г. 11:28
В Азербайджане в общественных местах задержали больных коронавирусом
В Азербайджане в общественных местах задержали больных коронавирусом
3 мая 2021 г. 10:10
В бакинской квартире обнаружили тело квартиранта
В бакинской квартире обнаружили тело квартиранта
3 мая 2021 г. 05:22
Попавшая под машину в Джалилабаде женщина находится в тяжелом состоянии
Попавшая под машину в Джалилабаде женщина находится в тяжелом состоянии
2 мая 2021 г. 22:53
В Джалилабаде автомобиль упал в канал, есть пострадавший
В Джалилабаде автомобиль упал в канал, есть пострадавший
2 мая 2021 г. 22:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi