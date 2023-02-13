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В Азербайджане за выходные в ДТП погибли 12 человек

В Азербайджане за выходные в ДТП погибли 12 человек В Азербайджане за два дня в ДТП погибли 12 человек.
Происшествия
13 февраля 2023 г. 10:52
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли 12 человек

В Азербайджане за два дня в ДТП погибли 12 человек.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 128 преступлений, зарегистрированных на территории страны 11-го и 12-го февраля, а также 15 преступлений, зафиксированных ранее.

В общей сложности 73 человека, в том числе 50, находившихся в розыске в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики произошло 9 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых 12 человек погибли и 4 получили ранения.

Выявлено 65 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 5 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 115 человек.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu yol qəzalarında 12 nəfər ölüb

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