В Азербайджане за выходные дни зарегистрированы 200 фактов преступлений

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана в выходные дни были зарегистрированы 200 фактов преступлений, из них 27 раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были задержаны и переданы по назначению 17 находящихся в розыске лиц.

Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлены 12 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 41 человек.