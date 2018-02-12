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    В Азербайджане за выходные дни зарегистрированы 200 фактов преступлений

    Из них 27 раскрыты по горячим следам

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана в выходные дни были зарегистрированы 200 фактов преступлений, из них 27 раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были задержаны и переданы по назначению 17 находящихся в розыске лиц.

    Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлены 12 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 41 человек.

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