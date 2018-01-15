В Азербайджане за выходные дни в дорожных авариях погибли 6 человек, 7 пострадали

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество преступлений и дорожных аварий, зарегистрированных в Азербайджане за выходные дни.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за период с 13 по 15 января органами внутренних дел страны было зарегистрировано 183 факта преступлений, 38 из которых были раскрыты по "горячим следам".

13 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах Республики произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли, 7 получили ранения.

В результате осуществленных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий выявлено 16 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 46 человек.