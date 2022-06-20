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В Азербайджане за торговлю наркотиками задержаны 56 иностранцев

В Азербайджане за торговлю наркотиками задержаны 56 иностранцев Обнародовано число иностранных граждан, задержанных в Азербайджане за торговлю наркотиками.
Происшествия
20 июня 2022 г. 11:00
В Азербайджане за торговлю наркотиками задержаны 56 иностранцев

Обнародовано число иностранных граждан, задержанных в Азербайджане за торговлю наркотиками.

Как сообщили Report в постоянной рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, за незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности привлечены 3 065 человек.

Из них 56 – иностранные граждане, среди которых 20 – граждане Ирана, 17 – России, 8 – Турции, 7 – Грузии, 3 - Украины, 1 - Туркменистана.

У иностранных граждан в общем было изъято 595 кг 197,906 гр различных наркотиков, 532 кг 661,812 гр и 925 психотропных таблеток, 1,125 гр сильнодействующих веществ, 4 кг 865 гр сушеной конопли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda narkotiklərə görə saxlanılan xarici vətəndaşların sayı açıqlanıb

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