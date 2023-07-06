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В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).
Происшествия
6 июля 2023 г. 23:47
В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два человека выздоровели, скончавшихся нет.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 955 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 663 человека вылечились, 10 284 – скончались, число активных больных составляет восемь.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 1 029 тестов на выявление новых случаев заражения, а всего на сегодня - 7 648 918.

За последние стуки введено 66 доз вакцин, всего за прошедший период - 13 967 610.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir nəfər COVID-19-a yoluxub, ölən yoxdur

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