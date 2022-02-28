В Азербайджане за сутки вакцинированы 32 человека

В Азербайджане за сутки отCOVID-19 вакцинированы 32 человека.

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 32 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 32 человека, тремя и более дозами – 0, бустерной дозой после положительного ответа – 0 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 982 387, из них первую дозу вакцины получили 5 298 628, две дозы - 4 784 882, бустерную дозу - 2 694 562 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 204 315 человек.