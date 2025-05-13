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В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан украли почти 9 тыс. манатов

В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан украли почти 9 тыс. манатов В Азербайджане с банковских карт граждан украдено почти 9 тыс. манатов
Происшествия
13 мая 2025 г. 10:35
В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан украли почти 9 тыс. манатов

В Азербайджане зафиксированы очередные случаи кражи с банковских карт граждан.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), 12 мая с банковских карт отдельных граждан различными киберметодами украдены от 39 до 3,5 тыс. манатов, а также $31.

В МВД напомнили, что CVV/CVC на банковской карте и OTP-коды, отправленные по SMS, являются конфиденциальной информацией, призвали граждан быть бдительными, не раскрывать посторонним лицам данные своих банковских карт и игнорировать подозрительные звонки, связанные с обещаниями быстрой прибыли, страховыми выплатами или обновлением информации по счету.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların bank kartlarından ötən gün 9 min manata yaxın pul oğurlanıb

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