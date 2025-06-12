О нас

В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан похищено более 6 тыс. манатов

В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан похищено более 6 тыс. манатов 10:58 За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 6 тыс. манатов.
Происшествия
12 июня 2025 г. 11:18
В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан похищено более 6 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 6 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что 11 июня с использованием различных киберметодов - в основном через звонки с неизвестных номеров, сообщения о выигрыше, а также поддельных веб-сайтов и страниц в социальных сетях - с банковских карт граждан были похищены средства в размере от 48 до 2 594 манатов и 89 евро. Общая сумма ущерба превысила 6 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-кодов, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан быть особенно осторожными при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями о "выгодных сделках", страховках, визовых услугах и подтверждении банковских операций, а при малейших сомнениях — немедленно блокировать контакт.


Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən gün bank kartlarından 6 mindən çox pul vəsaiti oğurlanıb

Другие новости из категории

Пострадавший в ДТП в Мингячевире скончался в больнице
Пострадавший в ДТП в Мингячевире скончался в больнице
12 июня 2025 г. 09:41
В Геранбое мужчина скончался от отравления 
В Геранбое мужчина скончался от отравления 
12 июня 2025 г. 09:21
В Джалилабаде горит дом торжеств
ВидеоВ Джалилабаде горит дом торжеств
11 июня 2025 г. 20:52
В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота
ФотоВ Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота
11 июня 2025 г. 18:30
В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице
В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице
11 июня 2025 г. 13:05
В Масаллы компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение прав работника
В Масаллы компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение прав работника
11 июня 2025 г. 12:25
В Сумгайыте изъяты оружие и боеприпасы
В Сумгайыте изъяты оружие и боеприпасы
11 июня 2025 г. 10:00
В Баку на автомойке мужчину насмерть ударило током
В Баку на автомойке мужчину насмерть ударило током
11 июня 2025 г. 09:34
В Бакинском суде потерпевшие дали показания по делу Рубена Варданяна
ФотоВ Бакинском суде потерпевшие дали показания по делу Рубена Варданяна
10 июня 2025 г. 20:48
В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов
В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов
10 июня 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi