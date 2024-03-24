В Азербайджане за последние сутки раскрыто 25 преступлений

За прошедшие сутки сотрудники органов внутренних дел Азербайджана раскрыли 19 преступлений, зафиксированных на территории страны 23 марта, а также шесть преступлений, которые ранее оставались нераскрытыми.
Об этом
Согласно информации, всего было задержано и передано по назначению находившиеся в розыске 20 человек, в том числе четыре разыскиваемых должника. За отчетный период установлено четыре факта, связанных с наркотиками, восемь - с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия.
В ведомстве добавили, что правоохранители задержали за прошедшие сутки 23 человека, подозреваемых в совершении преступлений.