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В Азербайджане за последние сутки раскрыто 25 преступлений

В Азербайджане за последние сутки раскрыто 25 преступлений За прошедшие сутки сотрудники органов внутренних дел Азербайджана раскрыли 19 преступлений, зафиксированных на территории страны 23 марта, а также шесть преступлений, которые ранее оставались нераскрытыми.
Происшествия
24 марта 2024 г. 09:58
В Азербайджане за последние сутки раскрыто 25 преступлений

За прошедшие сутки сотрудники органов внутренних дел Азербайджана раскрыли 19 преступлений, зафиксированных на территории страны 23 марта, а также шесть преступлений, которые ранее оставались нераскрытыми.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, всего было задержано и передано по назначению находившиеся в розыске 20 человек, в том числе четыре разыскиваемых должника. За отчетный период установлено четыре факта, связанных с наркотиками, восемь - с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия.

В ведомстве добавили, что правоохранители задержали за прошедшие сутки 23 человека, подозреваемых в совершении преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

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