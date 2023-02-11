В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса не было.

Всего в стране выявлено 828 210 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 965 человек излечились, в настоящее время насчитывается 147 активно больных. Всего скончались 10 098 человек.

За последние сутки проведено 1 147 тестов, всего на сегодняшний день - 7 504 181 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.