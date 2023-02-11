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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился
Происшествия
11 февраля 2023 г. 14:53
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса не было.

Всего в стране выявлено 828 210 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 965 человек излечились, в настоящее время насчитывается 147 активно больных. Всего скончались 10 098 человек.

За последние сутки проведено 1 147 тестов, всего на сегодняшний день - 7 504 181 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 15 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 15 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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