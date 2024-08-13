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В Азербайджане за шесть месяцев этого года в ДТП погибли 333 человека

В Азербайджане за шесть месяцев этого года в ДТП погибли 333 человека В Азербайджане в первой половине 2024 года зарегистрировано 681 дорожно-транспортное происшествие, что на 12,7% меньше прошлогоднего показателя. 
Происшествия
13 августа 2024 г. 12:36
В Азербайджане за шесть месяцев этого года в ДТП погибли 333 человека

В Азербайджане в первой половине 2024 года зарегистрировано 681 дорожно-транспортное происшествие, что на 12,7% меньше прошлогоднего показателя.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Число пострадавших в результате ДТП сократилось на 11,8% и составило 931 человек, 333 из них погибли, 598 получили ранения.

86,5% дорожно-транспортных происшествий произошли в населенных пунктах.

40,1% всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 38,2% - с участием нескольких транспортных средств и 21,7% - с участием одного транспортного средства.

Доля мужчин среди погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий составила 74,5% и 73,2% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında yol qəzalarında 333 nəfər ölüb, 598-i yaralanıb

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