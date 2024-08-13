В Азербайджане за шесть месяцев этого года в ДТП погибли 333 человека

В Азербайджане за шесть месяцев этого года в ДТП погибли 333 человека

В Азербайджане в первой половине 2024 года зарегистрировано 681 дорожно-транспортное происшествие, что на 12,7% меньше прошлогоднего показателя.

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В Азербайджане в первой половине 2024 года зарегистрировано 681 дорожно-транспортное происшествие, что на 12,7% меньше прошлогоднего показателя. Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат. Число пострадавших в результате ДТП сократилось на 11,8% и составило 931 человек, 333 из них погибли, 598 получили ранения. 86,5% дорожно-транспортных происшествий произошли в населенных пунктах. 40,1% всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 38,2% - с участием нескольких транспортных средств и 21,7% - с участием одного транспортного средства. Доля мужчин среди погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий составила 74,5% и 73,2% соответственно. Подпишитесь на наш Telegram канал