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В Азербайджане за продажу поддельных паспортов COVID-19 арестованы должностные лица

В Азербайджане за продажу поддельных паспортов COVID-19 арестованы должностные лица В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц ООО "ASR" и "ARKAN TOUR".
Происшествия
30 июля 2021 г. 12:17
В Азербайджане за продажу поддельных паспортов COVID-19 арестованы должностные лица

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц ООО "ASR" и "ARKAN TOUR".

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что в результате преступного сговора директора ООО "ASR" Аскера Байрамова, директора ООО "ARKAN TOUR" Тунзали Алиевой и иных лиц, личности которых устанавливаются следствием 101 человеку без соответствующего медицинского обследования были выданы поддельные паспорта COVID-19 с целью организации их поездки из Гянджинского международного аэропорта в Санкт-Петербург. Сумма преступной сделки составила в общей сложности 12 тысяч 120 манатов.

На основании вышеизложенного Аскеру Байрамову и Тунзале Алиевой были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 320.1 (незаконное изготовление и продажа официальных документов) и 320.2 (использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса, в отношении Аскера Байрамова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призывает граждан сообщать о случаях выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией от коронавируса, а также о результатах теста на COVID-19, обратившись по номеру 961, "горячую линию - 161" Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и посредством страниц Генпрокуратуры в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 101 nəfərə saxta koronavirus sənədi satan vəzifəli şəxslər həbs olunub

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