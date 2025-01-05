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В Азербайджане за последние сутки были задержаны восемь подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане за последние сутки были задержаны восемь подозреваемых в преступлениях В Азербайджане 4 января были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Происшествия
5 января 2025 г. 11:15
В Азербайджане за последние сутки были задержаны восемь подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане 4 января были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудниками полиции было раскрыто 31 зарегистрированное преступление и одно нераскрытое ранее правонарушение.

Всего, по данным ведомства, были задержаны и переданы соответствующим органам девять человек, находящихся в розыске, включая четырех разыскиваемых в качестве должников.

Выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, в 4 случаях было обнаружено и изъято незаконно хранящее оружие и боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 8 nəfər saxlanılıb

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