В Азербайджане за последние сутки были задержаны восемь подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане 4 января были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.

В Азербайджане 4 января были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудниками полиции было раскрыто 31 зарегистрированное преступление и одно нераскрытое ранее правонарушение.

Всего, по данным ведомства, были задержаны и переданы соответствующим органам девять человек, находящихся в розыске, включая четырех разыскиваемых в качестве должников.

Выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, в 4 случаях было обнаружено и изъято незаконно хранящее оружие и боеприпасы.