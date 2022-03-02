В Азербайджане за незаконный оборот наркотиков арестованы 38 человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел за последние 20 дня задержали 38 человек, вовлеченных в контрабанду наркотиков и создание наркосети.

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел за последние 20 дня задержали 38 человек, вовлеченных в контрабанду наркотиков и создание наркосети.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сообщается, что из незаконного оборота в целом изъято более 100 кг наркотических средств и психотропных веществ, 1000 таблеток с содержанием психотропных веществ и около 4 кг запрещенных к продаже химических веществ.

Операции были проведены в городе Сумгайыт, Бинагадинском, Насиминском и Сабунчинском районах Баку, Физулинском районе, а также в городе Лянкяран, Евлахском, Нефтчалинском и Масаллинском районах.

Заведены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, решением суда в отношении каждого задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков и химических веществ принята мера пресечения в виде ареста.