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В Азербайджане за незаконный оборот наркотиков арестованы 38 человек

В Азербайджане за незаконный оборот наркотиков арестованы 38 человек Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел за последние 20 дня задержали 38 человек, вовлеченных в контрабанду наркотиков и создание наркосети.
Происшествия
2 марта 2022 г. 10:10
В Азербайджане за незаконный оборот наркотиков арестованы 38 человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел за последние 20 дня задержали 38 человек, вовлеченных в контрабанду наркотиков и создание наркосети.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сообщается, что из незаконного оборота в целом изъято более 100 кг наркотических средств и психотропных веществ, 1000 таблеток с содержанием психотропных веществ и около 4 кг запрещенных к продаже химических веществ.

Операции были проведены в городе Сумгайыт, Бинагадинском, Насиминском и Сабунчинском районах Баку, Физулинском районе, а также в городе Лянкяран, Евлахском, Нефтчалинском и Масаллинском районах.

Заведены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, решением суда в отношении каждого задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков и химических веществ принята мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon 20 gündə Azərbaycanda narkotikə görə 38 nəfər həbs edilib

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