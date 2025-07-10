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В Азербайджане за полгода нейтрализованы 103 преступные группы

В Азербайджане за полгода нейтрализованы 103 преступные группы За первые шесть месяцев 2025 года в Азербайджане обезврежены 103 преступные группы, причастные к особо тяжким преступлениям.
Происшествия
10 июля 2025 г. 17:00
В Азербайджане за полгода нейтрализованы 103 преступные группы

За первые шесть месяцев 2025 года в Азербайджане обезврежены 103 преступные группы, причастные к особо тяжким преступлениям.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел, посвященном итогам полугодия.

В рамках борьбы с организованной преступностью к уголовной ответственности привлечены 305 человек, в том числе 82 - за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Из незаконного оборота изъято почти 3 тонны наркотических средств, уничтожено свыше 151 тонны наркосодержащих растений.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 6 ayı ərzində 103 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

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