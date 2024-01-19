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В Азербайджане за незаконную охоту оштрафован гражданин Катара

В Азербайджане за незаконную охоту оштрафован гражданин Катара Сотрудники Государственной службы экологической безопасности провели проверку в связи с распространенной в соцсетях информацией о незаконной охоте на стрепетов, занесенных в "Красную книгу" Азербайджана, на территории села Муган Билясуварского района.
Происшествия
19 января 2024 г. 16:39
В Азербайджане за незаконную охоту оштрафован гражданин Катара

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности провели проверку в связи с распространенной в соцсетях информацией о незаконной охоте на стрепетов, занесенных в "Красную книгу" Азербайджана, на территории села Муган Билясуварского района.

В ответ на запрос Report представитель службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе проверки установлена личность браконьера – им оказался гражданин Катара Салем Джабер Азаль-Марри.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 272.3 (Грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных правонарушениях, он оштрафован на 2 330 манатов.

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Версия на английском языке Qatari citizen who hunted bird listed in Azerbaijan's Red Book punished
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Qırmızı kitab”a düşmüş quşu ovlayan Qətər vətəndaşı cəzalandırılıb

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