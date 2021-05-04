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В Азербайджане за несколько часов произошли два землетрясения

В Азербайджане за несколько часов произошли два землетрясения В Агстафинском районе произошло землетрясение.
Происшествия
4 мая 2021 г. 08:38
В Азербайджане за несколько часов произошли два землетрясения

В Агстафинском районе произошло землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, подземные толчки мощностью 3,2 балла были зафиксированы в 06:26 по местному времени в 27 км к северо-востоку от станции Газах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Отметим, что это второе землетрясение, зарегистрированное в Азербайджане за последние часы.

Так, в 01:21 в Агстафинском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada gün ərzində ikinci dəfə zəlzələ olub

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