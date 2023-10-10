О нас

В Азербайджане за неделю выявлен 361 новый случай заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлен 361 новый случай заражения COVID-19 Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.
Происшествия
10 октября 2023 г. 09:58
В Азербайджане за неделю выявлен 361 новый случай заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю выявлен 361 новый случай заражения, 359 человек выздоровели.

По сей день в стране выявлено 833 550 случаев заражения, из них 822 843 человека прошли лечение и выздоровели, скончались 10 337 человека.

В настоящее время насчитывается 370 активных больных.

За последнюю неделю было проведено 4 280 тестов, всего с начала пандемии - 7 692 353.

Число вакцинированных за последнюю неделю не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reports 361 new COVID-19 cases over past week
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində 361 nəfər COVID-19-a yoluxub

Самое важное

Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi