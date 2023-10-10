В Азербайджане за неделю выявлен 361 новый случай заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю выявлен 361 новый случай заражения, 359 человек выздоровели.

По сей день в стране выявлено 833 550 случаев заражения, из них 822 843 человека прошли лечение и выздоровели, скончались 10 337 человека.

В настоящее время насчитывается 370 активных больных.

За последнюю неделю было проведено 4 280 тестов, всего с начала пандемии - 7 692 353.

Число вакцинированных за последнюю неделю не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.