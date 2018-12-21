В Азербайджане прекращены полномочия шести судей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане за допущенные нарушения прекращены полномочия шести судей.

Как сообщает Report, об этом отметили на прошедшем 21 декабря под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова заседании Судебно-правового совета.

На заседании обсудили результаты оценки деятельности 7 председателей судов и 56 судей, срок полномочий которых истек. За недочеты в работе 4 судей понизили в должности, за приведшие к справедливому недовольству граждан недочеты в работе полномочия 6 судей были прекращены.

В то же время, посчитали целесообразным назначение 57 человек на различные должности.