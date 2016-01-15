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    В Азербайджане за нарушение правил валютного регулирования оштрафованы 3 человека

    Гусейн Алиев, Адиль Алиев и Наджаф Наджафов оштрафованы согласно ст. 222.1 Кодекса об административных правонарушениях

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ За нарушение правил валютного регулирования министерства внутренних дел (МВД) оштрафованы еще 3 человека.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт МВД. 

    Согласно информации, в ходе операции, проведенной сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, за нарушение правил валютного  регулирования в отношении жителей города Баку Гусейна Алиева, Адиля Алиева и жителя Абшеронского района Наджафа Наджафова составлен протокол согласно ст. 222.1 Кодекса об административных правонарушения, они оштрафованы. 

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