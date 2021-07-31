О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за нарушение правил карантина при проведении свадеб арестован 1 человек, 84 оштрафованы

В Азербайджане за нарушение правил карантина при проведении свадеб арестован 1 человек, 84 оштрафованы 30 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
31 июля 2021 г. 13:29
В Азербайджане за нарушение правил карантина при проведении свадеб арестован 1 человек, 84 оштрафованы

30 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Мониторинг охватил свадебные торжества, состоявшиеся в 225 домах торжеств и 64 частных приусадебных участках.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 84 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 1 человек был арестован в административном порядке, материалы в отношении 2 человек переданы на рассмотрение в суд, 2461 человек не был допущен на свадебные торжества ввиду отсутствия COVID-паспортов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toylara görə 1 nəfər həbs edilib, 84 nəfər cərimələnib

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi