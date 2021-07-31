В Азербайджане за нарушение правил карантина при проведении свадеб арестован 1 человек, 84 оштрафованы

30 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

30 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 289 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Мониторинг охватил свадебные торжества, состоявшиеся в 225 домах торжеств и 64 частных приусадебных участках.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 84 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 1 человек был арестован в административном порядке, материалы в отношении 2 человек переданы на рассмотрение в суд, 2461 человек не был допущен на свадебные торжества ввиду отсутствия COVID-паспортов.