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В Азербайджане за нарушение карантинного режима арестованы 45 человек

В Азербайджане за нарушение карантинного режима арестованы 45 человек В отношении 45 человек избрана мера пресечения в виде ареста
Происшествия
5 августа 2020 г. 17:21
В Азербайджане за нарушение карантинного режима арестованы 45 человек

За истекший период в Ширване и Нафталане, Евлахском, Масаллинском, Геранбойском, Гаджигабульском, Гейгельском и других районах в отношении лиц, нарушивших правила особого карантинного режима, возбуждено 62 уголовных дела, из них 32 – органами прокуратуры, 30 - органами внутренних дел.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном оперативном онлайн-совещании органов прокуратуры, посвященном обсуждению проведенных в первом полугодии 2020 года работ и предстоящих задач.

В отношении 45 человек избрана мера пресечения в виде ареста, 6 человек переданы под надзор полиции, 2 человека дали подписку о невыезде, завершено расследование 7 уголовных дел в отношении 13 человек, указанные дела направлены в суды для рассмотрения, вынесены обвинительные приговоры по 1 делу в отношении 3 лиц.

Также, районными (городскими) судами в отношении 7 человек были применены штрафы, избрана мера наказания в виде административного ареста за нарушение правил противоэпидемического режима.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejiminin pozulmasına görə 45 nəfər həbs olunub

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