В Азербайджане за минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек

В Азербайджане 5-6 августа произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 10 получили ранения.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел обеспечили раскрытие 87 преступлений, зарегистрированных на территории страны 5-6 августа, и пяти ранее совершенных преступлений.
В общей сложности 73 человека, в том числе 32 гражданина, находившиеся в розыске в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.
Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с незаконным хранением оружия.
По подозрению в совершении преступления задержаны 69 человек.