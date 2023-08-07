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В Азербайджане за минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек

В Азербайджане за минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек В Азербайджане 5-6 августа произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 10 получили ранения.
Происшествия
7 августа 2023 г. 10:39
В Азербайджане за минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек

В Азербайджане 5-6 августа произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 10 получили ранения.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел обеспечили раскрытие 87 преступлений, зарегистрированных на территории страны 5-6 августа, и пяти ранее совершенных преступлений.

В общей сложности 73 человека, в том числе 32 гражданина, находившиеся в розыске в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.

Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с незаконным хранением оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 69 человек.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu yol qəzalarında 8 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

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