О нас

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Происшествия
3 июля 2023 г. 22:13
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, пять человек выздоровели, скончавшихся нет.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 660 человек вылечились, 10 283 – скончались, число активных больных составляет семь.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 365 тестов на выявления новых случаев заражения, а всего на сегодняшний день - 7 644 849.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə 2 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən yoxdur

Другие новости из категории

Абшеронский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка
Абшеронский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка
3 июля 2023 г. 19:33
Пожар в жилом доме в Баку потушен
Пожар в жилом доме в Баку потушен
3 июля 2023 г. 15:50
Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию, есть задержанные
Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию, есть задержанные
3 июля 2023 г. 14:33
Задержанные в Зангилане армянские диверсанты: Мы сожалеем о содеянном
Задержанные в Зангилане армянские диверсанты: Мы сожалеем о содеянном
3 июля 2023 г. 13:18
Начался суд над нарушившими госграницу Азербайджана военнослужащими Армении
ФотоНачался суд над нарушившими госграницу Азербайджана военнослужащими Армении
3 июля 2023 г. 12:58
ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков
ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков
3 июля 2023 г. 11:59
Четыре человека получили резаные раны в Абшеронском районе
Четыре человека получили резаные раны в Абшеронском районе
3 июля 2023 г. 11:48
В нерабочие дни 12 человек погибли в ДТП на дорогах страны
В нерабочие дни 12 человек погибли в ДТП на дорогах страны
3 июля 2023 г. 10:19
В Баку произошел пожар в магазине
В Баку произошел пожар в магазине
3 июля 2023 г. 09:58
У жителя Сабирабада изъяты кусты конопли и марихуана
У жителя Сабирабада изъяты кусты конопли и марихуана
3 июля 2023 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi