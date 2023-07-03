В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, пять человек выздоровели, скончавшихся нет.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 660 человек вылечились, 10 283 – скончались, число активных больных составляет семь.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 365 тестов на выявления новых случаев заражения, а всего на сегодняшний день - 7 644 849.