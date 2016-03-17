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    В Азербайджане за использование сильнодействующих веществ возможно лишение свободы сроком до 8 лет

    В список сильнодействующих веществ не включены наркотические и психотропные вещества

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству обсудили законопроект Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ".

    Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести дополнения и поправки в ст. 240.3.2 и ст. 240 УК.

    Согласно изменениям в ст. 240.3.2, за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или переправку сильнодействующих веществ будет предусматриваться лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. В список сильнодействующих веществ не включены наркотические и психотропные вещества. 

    Проект рекомендован на пленарное заседание парламента. 

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