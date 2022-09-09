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В Азербайджане за две недели задержали 29 наркоторговцев, изъято 120 кг наркотиков

В Азербайджане за две недели задержали 29 наркоторговцев, изъято 120 кг наркотиков Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в течение последних 14 дней в столице и регионах Азербайджана задержали 29 членов организованной группы, которая контрабандой ввозила на территорию страны крупные пар
Происшествия
9 сентября 2022 г. 11:35
В Азербайджане за две недели задержали 29 наркоторговцев, изъято 120 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в течение последних 14 дней в столице и регионах Азербайджана задержали 29 членов организованной группы, которая контрабандой ввозила на территорию страны крупные партии наркотиков с целью их дальнейшей продажи через интернет и другими способами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В общей сложности у этих лиц было изъято 120 килограммов наркотических средств, а также 7057 таблеток с психотропным содержимым.

Задержанные входили в цепочку основных поставщиков наркотиков по Баку, а также по южным и западным регионам страны.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса АР, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon 14 gündə 29 narkotacir tutulub, 120 kq narkotik götürülüb

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