В Азербайджане за день утонули 7 человек

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане за день в море утонули 7 человек.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

20 июля жители Баку Туту Алиева, Рафиг Байрамов, Орхан Алиев, жительница Шабранского района Джамиля Айюбова утонули на пляже в поселке Шувялан Хазарского района, Вели Аббасов и Раван Гусейнов - на пляже в поселке Мардакян, а житель Баку Расул Мусаев - на пляже в поселке Гёрадиль.

По информации министерства, тела 6 человек извлечены из воды, ведутся работы по обнаружению тела Орхана Алиева.