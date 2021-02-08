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В Азербайджане за день произошло три землетрясения

В Азербайджане за день произошло три землетрясения В Шамахинском районе произошло землетрясение
Происшествия
8 февраля 2021 г. 11:37
В Азербайджане за день произошло три землетрясения
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В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По информации бюро сейсмологических исследований, в 08:12 по местному времени землетрясение было зарегистрировано на территории Шамахинского района, 31 км к югу-западу от Гобустанской станции.

Землетрясение не ощущалось.

Кроме того, землетрясение было зарегистрировано и в Гаджигабульском районе.

По информации бюро сейсмологических исследований, в 08:11 по местному времени землетрясение было зарегистрировано на территории Гаджигабульского района, 31 км к северо-западу от Гобустанской станции.

Землетрясение магнитудой 4, на глубине 3 км не ощущалось.

Второе землетрясение в Гаджигабульском районе было зарегистрировано в 08:10 по местному времени в 32 км к северо-западу от Али-Байрамлинской станции.

Землетрясение магнитудой 3,9, на глубине 3 км не ощущалось.

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