В Азербайджане за 9 месяцев произошло 1259 ДТП, погибли 599 человек

С января по сентябрь 2022 года в стране произошло 1259 дорожно-транспортных происшествий, что на 7,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

С января по сентябрь 2022 года в стране произошло 1259 дорожно-транспортных происшествий, что на 7,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщили Report в Госкомстате, число пострадавших в этих ДТП составило 1698 человек (рост на 9,8 процента).

По данным, из них 599 человек погибли, 1099 получили ранения. 47,1 процента случаев произошли днем, 38,6 процента - ночью, 14,3 процента - в сумерках, 30,3 процента - в выходные дни.

В населенных пунктах произошло 84,3 процента дорожно-транспортных происшествий, число погибших увеличилось на 10,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 425 человек, а число раненых увеличилось на 2,2 процента и составило 992 человека.

40,4 процента всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 37,3 процента - с участием нескольких транспортных средств и 22,3 процента - с участием одного транспортного средства. 77,5 процента погибших и 71,3 процента раненых в ДТП были мужчинами.

С участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате 1 человек погиб, 7 получили ранения. Четыре случая были совершены водителями легковых автомобилей.