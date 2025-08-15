О нас

В Азербайджане за 7 месяцев из незаконного оборота изъяты наркотики на 126 млн манатов

Происшествия
15 августа 2025 г. 15:04
В январе-текущего года в Азербайджане из незаконного оборота изъяты 4 т 949 кг 473,018 г наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 126 млн 71 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Всего выявлено 5 214 фактов преступлений, связанных с наркотиками. Из них 1 632 связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 453 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 127 - с незаконным выращиванием и культивированием растений, содержащих наркотические вещества, 2 - с другими преступлениями этой категории.

Версия на азербайджанском языке Bu ilin yeddi ayı ərzində 126 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Последние новости

