В Азербайджане за полгода зарегистрировано более 19 тысяч преступлений

За прошедшие 6 месяцев В Азербайджане зарегистрировано 19 533 преступления. Из них 95,5% (18 661) являются правонарушениями, которые расследуются в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратуры.

За прошедшие 6 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 19 533 преступления. Из них 95,5% (18 661) являются правонарушениями, которые расследуются в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов на заседании коллегии министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2023 года и предстоящим задачам.

По его словам, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года умышленные убийства сократились на 15,4%, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 12,3%, преступления с применением огнестрельного оружия - 21,7%, похищения людей и грабежи - по 25%, случаи разбоя - 8,4%, хулиганство - 16,6%, кражи -1,7%, из них из квартир - 21,7%, преступления, совершенные на почве семейных конфликтов, - на 1,4%, преступления, зарегистрированные в общественных местах, - на 13,6%.