В Азербайджане за 6 месяцев раскрыты 90,7% зарегистрированных преступлений

​​​​​​​Правоохранительные органы Азербайджана за 6 месяцев текущего года раскрыли 90,7% зарегистрированных преступлений.

Правоохранительные органы Азербайджана за 6 месяцев текущего года раскрыли 90,7% зарегистрированных преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Среди них 246 преступлений прошлых лет были раскрыты совместно с органами прокуратуры, 2314 – благодаря оперативным мерам реагирования.

Кроме того, сотрудники полиции предотвратили 4407 противоправных действий, задержали 79% разыскиваемых лиц. За отчетный период также было обнаружено и изъято 5053 единицы огнестрельного оружия.