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В Азербайджане за 6 месяцев раскрыты 90,7% зарегистрированных преступлений

В Азербайджане за 6 месяцев раскрыты 90,7% зарегистрированных преступлений ​​​​​​​Правоохранительные органы Азербайджана за 6 месяцев текущего года раскрыли 90,7% зарегистрированных преступлений.
Происшествия
12 июля 2024 г. 15:40
В Азербайджане за 6 месяцев раскрыты 90,7% зарегистрированных преступлений

Правоохранительные органы Азербайджана за 6 месяцев текущего года раскрыли 90,7% зарегистрированных преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Среди них 246 преступлений прошлых лет были раскрыты совместно с органами прокуратуры, 2314 – благодаря оперативным мерам реагирования.

Кроме того, сотрудники полиции предотвратили 4407 противоправных действий, задержали 79% разыскиваемых лиц. За отчетный период также было обнаружено и изъято 5053 единицы огнестрельного оружия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin altı ayı ərzində törədilmiş cinayətlərin 90,7 faizi açılıb

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