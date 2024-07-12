В Азербайджане за 6 месяцев к ответственности за наркотики привлечены 3 тыс. человек

В Азербайджане в первом полугодии этого года к ответственности по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, привлечен 3881 человек.

В Азербайджане в первом полугодии этого года к ответственности по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, привлечен 3881 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Среди них один несовершеннолетний и 2964 человек в возрасте 30 лет и старше. В числе привлеченных к ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, 38 граждан иностранных государств.