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В Азербайджане за 6 месяцев к ответственности за наркотики привлечены 3 тыс. человек

В Азербайджане за 6 месяцев к ответственности за наркотики привлечены 3 тыс. человек В Азербайджане в первом полугодии этого года к ответственности по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, привлечен 3881 человек.
Происшествия
12 июля 2024 г. 17:26
В Азербайджане за 6 месяцев к ответственности за наркотики привлечены 3 тыс. человек

В Азербайджане в первом полугодии этого года к ответственности по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, привлечен 3881 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Среди них один несовершеннолетний и 2964 человек в возрасте 30 лет и старше. В числе привлеченных к ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, 38 граждан иностранных государств.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayı ərzində 3 mindən çox şəxs narkotik alverinə görə məsuliyyətə cəlb edilib

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