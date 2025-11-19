Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Азербайджане выявлено более 7 тыс. фактов преступлений, связанных с наркотиками

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 15:11
    В Азербайджане выявлено более 7 тыс. фактов преступлений, связанных с наркотиками

    В Азербайджане в январе-октябре этого года выявлено 7 030 фактов преступлений, связанных с наркотиками.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Из них 2 232 связаны с незаконной продажей наркотических средств, 4 611 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 185 - с незаконным выращиванием наркосоержащих растений, 2 - с другими преступлениями данной категории.

    По выявленным фактам из незаконного оборота изъято в общей сложности 7 тонн 263 кг 229,113 г наркотических средств и психотропных веществ, из которых 6 тонн 446 кг 419,462 г - марихуана, 281 кг 848,682 г - героин, 143 кг 956,179 г - опиум, 75 кг 167,942 г - гашиш, 153,551 г - кокаин, 181 кг 415,261 г - другие наркотические средства и 134 кг 268,036 г - психотропные вещества.

