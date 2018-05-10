В Азербайджане юноша ударил себя ножом из-за отказа родителей сосватать ему любимую

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане юноша нанес себе ножевое ранение из-за отказа родителей сосватать ему любимую девушку.

Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из сел Бардинского района. Житель села Н.Дж. 1995 г.р. нанес себе ножом удар в живот с целью самоубийства. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, его удалось спасти.

Расследование установило, что причиной попытки суицида стал отказ родителей взять ему в жены любимую девушку.