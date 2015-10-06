​В Азербайджане выявлены лица, занимавшиеся незаконной продажей оружия, наркотиков и фальшивых долларов

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел республики провели очередную успешную операцию в области борьбы с преступностью.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел (МВД), были разоблачены лица, причастные к купле-продаже боеприпасов, незаконному обороту фальшивых долларов и наркотиков.

Так, в результате оперативных мероприятий сотрудников Зангиланского районного отделения полиции было установлено, что житель Астары Заур Алиев продал 22 сентября неизвестному следствию лицу за 1500 манатов автомат марки "AKSU", обойму и 114 патронов различного калибра.

2 октября З.Алиев был задержан при попытке продать тому же лицу за 300 манатов одну гранату.

В ходе очередной совместной операции сотрудников Зангиланского районного отделения полиции и Главного управления по борьбе с организованной преступностью были также задержаны жители Астары Эльшан Агалы, Роял Алиев, а также жители Баку Турал Сафаров и Гусейнага Аскеров.

При обыске съемной квартиры Э.Агалы на территории Сабаильского района было обнаружено и изъято около 3 кг героина, опиума, гашиша и фальшивых долларов на сумму 22 300 американских долларов.

На предварительном допросе Э.Агалы заявил, что наркотики недавно были привезены им контрабандным путем из Ирана, а фальшивые деньги для сбыта ему передал Г.Аскеров.

По обеим фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию других участников преступления.