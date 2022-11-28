В Азербайджане выявлено свыше 9 тыс. преступлений, связанных с наркотиками

За 10 месяцев этого года в Азербайджане выявлено 9 564 уголовных дела, связанных с наркотиками.

За 10 месяцев этого года в Азербайджане выявлено 9 564 уголовных дела, связанных с наркотиками.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь-октябрь 2022 года.

В докладе отмечается, что 3 181 факт связан с незаконным сбытом наркотических средств, 5 902 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 393 - с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 88 - с другими преступлениями данной категории.

В общей сложности, из оборота изъято наркотических средств объеме 5 тонн 62 кг 984,171 г и 32 918 таблеток, психотропных веществ - 2 514 таблеток Также за указанный период из незаконного оборота изъято 1 кг 808,8 г сильнодействующих веществ, 10 кг 37,6 г ядовитых веществ.