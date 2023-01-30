В Азербайджане обнародовано число радиационно опасных объектов

В Азербайджане выявлено количество радиационно опасных объектов в прошлом году.

В Азербайджане обнародовано число радиационно опасных объектов по данным за прошлый год.

Как Report cообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, в целях государственного контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности на территории страны в течение 2022 года Агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности проведено 182 контрольно-ревизионных мероприятия, на 100 предприятиях проведен осмотр в связи с надлежащим соблюдением правил радиационной безопасности.

Кроме того, в 5 учреждениях проведены соответствующие обследования. 84 предприятиям была оказана методическая помощь в целях усиления мер по радиационной безопасности, а 81 предприятию - по подготовке и реагированию на аварии.

Также за прошлый год агентством выдано 99 предприятиям 112 “специальных разрешений” на осуществление деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения. Выдано 29 заключений по осуществлению экспертизы ядерной и радиационной безопасности проектов объектов, предназначенных для осуществления ядерной и радиологической деятельности, новых технологических процессов и оборудования, применяемых на этих объектах.

Кроме того, в рамках инвентаризационных мероприятий, проведенных Агентством в 2022 году, были проанализированы данные по 152 предприятиям в стране по 283 установкам, которые считаются источниками ионизирующего излучения, и они были зарегистрированы в базе данных. Также в базу данных радиоактивных источников включены данные о 2733 радиоактивных источниках и 154 рентгеновских аппаратах на 177 предприятиях.

"Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности продолжает работу по обеспечению ядерной и радиологической безопасности на территории Республики", - отмечается в сообщении.