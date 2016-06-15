В Азербайджане вышла на свободу группа лиц, попавших под амнистию

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В учреждениях по отбытию наказания пенитенциарной службы приступили к исполнению акта об амнистии.

Как сообщает Report, процесс прошел с участием ответственных сотрудников министерства юстиции, представителей Комиссии пенитенциарной службы, Общественного комитета при министре юстиции, Аппарата омбудсмена, а также средств массовой информации.

Подпавшие под амнистию лица освобождены из учреждений по отбытию наказания, находящихся в подчинении пенитенциарной службы. На мероприятиях, организованных по данному случаю, акт об амнистии был охарактеризован как составная часть государственной политики, направленной на защиту прав граждан Азербайджана.

Руководство пенитенциарной службы представило амнистированным лицам документы об освобождении. Родные и близкие амнистированных лиц выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за этот акт гуманизма.

Отметим, что Милли Меджлис принял акт об амнистии, с инициативой которого выступила первая леди Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Он будет применен в отношении 10 тыс. человек, на свободу выйдут 3500 осужденных.

Срок реализации акта об амнистии - 4 месяца.