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    В Азербайджане выросло количество осужденных

    В прошлом году четверо были приговорены к пожизненному заключению

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане приговорены к лишению свободы 7 830 человек, из них четверо получили пожизненное заключение.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди осужденных преобладают получившие наказание сроком на 2 года лишения свободы (3 510 человек).

    Приговорены к 10-15 годам лишения свободы 455 осужденных.

    Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом количество приговоренных к пожизненному заключению сократилось, общее количество осужденных увеличилось.

    Так, в 2010 году осуждены 6 409 человек, из них 15 получили пожизненный срок. Два года заключения получили 2 516, от 10 до 15 лет - 381 человек. 

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