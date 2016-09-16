В Азербайджане выросло количество осужденных

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане приговорены к лишению свободы 7 830 человек, из них четверо получили пожизненное заключение.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди осужденных преобладают получившие наказание сроком на 2 года лишения свободы (3 510 человек).

Приговорены к 10-15 годам лишения свободы 455 осужденных.

Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом количество приговоренных к пожизненному заключению сократилось, общее количество осужденных увеличилось.

Так, в 2010 году осуждены 6 409 человек, из них 15 получили пожизненный срок. Два года заключения получили 2 516, от 10 до 15 лет - 381 человек.