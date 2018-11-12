В Азербайджане вынесен приговор отцу, обвиняемому в попытке убийства дочери

Гянджа. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Фамиля Магеррамова, обвиняемого в попытке убийства собственной дочери.

Как сообщает западное бюро Report, на процессе под председательством судьи Севиндика Азизова был зачитан приговор.

Решением суда он приговорен к 4 годам лишения свободы.

Отметим, что в ночь с 24 на 25 июля 2017 года Лала (имя условное) в то время, когда ее муж Рамин Панахов находился на работе в ночной смене, пригласила к себе в дом в селе Зиядлы Самухского района знакомого Вугара Хагани оглу Аббасова. Узнав об этом от родственника, отец девушки Ф.Магеррамов заставил ее покончить жизнь самоубийством, выпив уксусную кислоту и пестицид ДДТ, относящийся к группе ядовитых веществ. Увидев, что дочь осталась жива, он разбил стакан и заставил ее порезать вены на руках осколком стекла. Однако и после этого девушка осталась жива, тогда Ф.Магеррамов один раз ударил ее топором по голове и, затем, повалив на землю, начал душить руками. После того как дочь перестала двигаться, он попросил жену Тарану Насибову вызвать полицию. Когда Ф.Магеррамов сдался полиции, родственники доставили девушку в больницу. Благодаря усилиям врачей жизнь Лалы удалось спасти.

Ф.Магеррамову предъявлено обвинение по статьям 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.